Crailsheim Tödlicher Unfall mit Pferdekutsche

Der Unfall, der der Polizei erst am Freitag bekannt wurde, hatte sich bereits am 9. September ereignet. Der 76-Jährige war zusammen mit einem Bekannten von einem Kutschausflug zurück gekehrt. Die beiden Männer waren gerade dabei, die Kutsche zu sichern, um das Pferd ausspannen zu können, als dieses plötzlich scheute. Das Pferd drehte sich und rannte weg. Der 76-Jährige stürzte vom Kutschbock auf den geschotterten Hof und verletzte sich schwer. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wo er am Donnerstag starb.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.