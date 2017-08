Crailsheim/Wendlingen Raubüberfall: Festnahme eines Tatverdächtigen

Dem Autohändler gelang die Flucht, woraufhin auch der Täter flüchtete. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten auf die Spur des 38-Jährigen. Dieser konnte am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr in einer Wohnung in Wendlingen festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall dauern an. Eine Verbindung zu den Raubüberfällen im Rems-Murr-Kreis werde geprüft. Aufgrund der Täterbeschreibungen sei dies nach Polizeiangaben aber eher unwahrscheinlich.