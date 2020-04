Cybercrime im Rems-Murr-Kreis Wie Kriminelle die Corona-Krise nutzen

Nicht alle betrügerischen Mails dieser Art sind so leicht zu entlarven wie diese: „Ihr Benutzerkonto wurde gehackt gesprengt!“ hieß es reißerisch im Betreff einer dieser Mails. Der Absender stellt sich als Vertreter einer „bedeutenden übernationalen Gruppe von Info-Piraten“ vor und behauptet, sich der „kleinen und großen Geheimnisse“ der Mail-Empfänger bewusst zu sein.

Sehr oft bemerken Privatpersonen oder Firmen Cyberangriffe gar nicht. Diese Fälle könnten in der aktuellen Situation deutlich zunehmen. Innerhalb kürzester Zeit öffneten Firmen ihre IT-Systeme, um Beschäftigten Home-Office zu ermöglichen. Dies könnte zu „neuen Schwachstellen in deren IT-Architektur geführt haben“, warnt Jürgen Glodek vom Landeskriminalamt. Noch ist es viel zu früh, die Auswirkungen in Zahlen fassen zu wollen: Die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) am Landeskriminalamt verzeichnet laut Glodek momentan sogar einen Rückgang der Zahl der Strafanzeigen im Vergleich zum Vorjahr.

An Beratungsbedarf fehlt es garantiert nicht

In der ZAC bündelt die Polizei ihre Kompetenzen, was IT-Sicherheitsvorfälle in Unternehmen und Behörden angeht. Niemand kann es sich mehr leisten, gleichgültig in Fragen der IT-Sicherheit zu bleiben und zu hoffen: Wird schon nichts passieren. Unternehmen jeder Größe seien „quer durch alle Bereiche in einem hohen Maße von Internetkriminalität in den verschiedenartigsten Formen betroffen“, heißt es bei der ZAC. Die Situation habe sich „weiter verschärft, weil die Art der Angriffe komplexer und vielfältiger geworden ist“.

Einfacher wird’s nicht – im Gegenteil. Web 2.0 war vorvorgestern. Was das Web 2.0 genau war, definierte jeder anders, und ähnlich ergeht es heute den allgegenwärtigen Schlagworten. Künstliche Intelligenz. Smart data. Industrie 4.0. Sicher ist nur eins: Der Wirtschaft, nein, der Menschheit, stehen Veränderungen bevor, die so ziemlich alles auf den Kopf stellen werden, was „früher“ als „normal“ galt.

Die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart beschäftigt seit vier Jahren einen „Technologietransfermanager“, der kleinen und mittleren Unternehmen kostenlose Erstberatung unter anderem zu Fragen der IT-Sicherheit bietet. IHK-Pressesprecherin Susanne Joehnk verweist auf dessen Kooperationen mit dem Cyberforum Karlsruhe, dem Digitalen Innovationszentrum Baden-Württemberg und dem Forschungszentrum Informatik. In der Austauschplattform „Industrie 4.0“ treffen Interessierte auf Experten, IT-Sicherheit insbesondere im Mittelstand ist laufend ein Thema, und, und, und: An Beratungsbedarf fehlt’s garantiert nicht.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) berichtet unterdessen von einer „exponentiellen Zunahme an Registrierungen“ etwa von Namen für Internetseiten, welche die Schlagwörter „corona“ oder „covid“ enthalten. Viele dieser Namen würden für kriminelle Aktivitäten missbraucht, warnt das BSI: „Nutzer werden auf solchen Webseiten zum Download und anschließender Installation vermeintlicher Software-Updates aufgefordert. Tatsächlich werden die Systeme der Nutzer dadurch mit Schadprogrammen infiziert.“

Zugriff über Schadprogramme

Kriminelle verschicken Spam-Mails mit angeblichen Informationen zu Corona im Detailanhang, um Schadprogramme zu verbreiten. Sind sie erfolgreich, können die Angreifer beispielsweise „Zugriff auf Unternehmensnetzwerke erlangen, um sensible Informationen auszuspähen oder Daten zu verschlüsseln und dann die Opfer anschließend zu erpressen“.

