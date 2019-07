Das Beste aus zwei Genres Dream Theater beim 11. Winterbacher Zeltspektakel

Sage keiner, dass da ein Nischenprodukt ein Programmloch stopfen sollte. Sänger James LaBrie stellt sich nach drei langen Hammerschlägen, dem Konzert-Intro voller krachender Überwältigungsrhetorik, an seinen Mikroständer und weist darauf hin, dass es eine schöne Verbindung gibt zwischen ihnen und Deutschland. Das neueste Longplay-Werk „Distance over Time“ kam doch tatsächlich auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Im Zelt freilich zeigte sich sehr wohl noch Luft.

Es gibt offenbar Berührungsängste. Das mainstreamige Zeltspektakel-Publikum will nicht so recht was zu tun haben mit Trägern langer Haarmatten und Zurschaustellern von Ziegenbärtchen. Dabei ist Dream Theater die richtige Einstiegsdroge, um wie unter einem Hallo-Wach-Macher zu erkennen, was Metal kann. Jedenfalls wenn er, wie in diesem Fall, von Musikstudierten abwechselnd heiß und kalt geschmiedet wird. Wenn die Herren an ihren Geräten Pink Floyd, Genesis oder Yes kaum weniger schätzen als Metallica oder Iron Maiden. Wenn sie für ihre Balladen eher Anleihen nehmen bei den Hochjublern namens U 2 als bei Fürsten der Finsternis.

Totenkopf am Mikroständer

Der Stimme von Dream Theater geht schon mal eine stilprägende Eigenschaft ab: das Grunzen. Gut so, werden Genre-Unentschiedene sagen. James LaBrie hat zwar an seinem Mikroständer einen neckischen Totenkopf angeschraubt. Aber die Show ist eher was für Raumfahrer denn für Höllenfahrer.