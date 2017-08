Das große Trainingslager-Fazit "Der richtige Druck kommt erst noch"

1. Die konditionellen Grundlagen sind gelegt

Athletiktrainer Matthias Schiffers verpasste den VfB-Profis im Stubaital den nötigen konditionellen Feinschliff (F: Galm / ZVW)

Nach zwei Trainingslagern sind die konditionellen Grundlagen für eine kräftezehrende Runde in der Bundesliga gelegt. Trainer Hannes Wolf war von der Belastbarkeit seiner Mannschaft schwer beeindruckt: „Wir haben viel und relativ hart trainiert. Die Mannschaft hat viel verpackt und wir hatten keine großen Verletzungen. Die körperliche Verfassung ist gut und wir sind auch inhaltlich weitergekommen.“

Gute Kondition gepaart mit unbändigem Willem und dem Glauben an die eigene Stärke, brachten dem VfB in der Rückserie der zweiten Liga viele wichtige Punkte. Auch eine Liga höher wird die Grundlage für eine erfolgreiche Runde eine gute Physis sein – die hat sich der VfB in zwei Trainingslagern definitiv erarbeitet.

2.Technik, Tempo, Taktik

Die Mannschaft lauscht konzentriert den Ausführungen von Cheftrainer Hannes Wolf (F: Galm / ZVW)

Technisch und taktisch hat die Mannschaft von Hannes Wolf im zweiten Trainingslager noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Abläufe und Laufwege greifen immer besser ineinander und auch die Abstimmung in der Defensive wurde von Tag zu Tag besser. „Die Tage im Trainingslager waren sehr intensiv und wir konnten taktisch gut arbeiten“, befand Kapitän Christian Gentner.

Tempo und Intensität waren in allen Trainingseinheiten sehr hoch. Alle 24 Spieler sind körperlich auf einem guten Level und gerade die Neuzugänge saugten die Trainingsinhalte von Hannes Wolf und seinem Trainerteam förmlich auf. In der Bundesliga werden es die Schwaben mit ganz anderen Kalibern zu tun bekommen und dafür will Trainer Hannes Wolf gerüstet sein.

3. Knallharter Konkurrenzkampf gepaart mit harmonischem Miteinander

Gekommen, um die Nummer eins zu werden: Torhüter Ron-Robert Zieler (F: Galm / ZVW)

Am schönsten illustrieren lässt sich der angespannte Konkurrenzkampf - der in nahezu allen Mannschaftsteilen herrscht - anhand der beiden Torhüter Ron-Robert Zieler und Mitch Langerak. Beide Keeper wollen das schwäbische Tor im Fußball-Oberhaus hüten und ackerten dafür fleißig und hochkonzentriert. Abseits der Einheiten gingen sich die beiden Kontrahenten so gut ging aus dem Weg und würdigten einander keines Blickes.

Ihr Umgang miteinander ist professionell und nicht schlecht für das Klima innerhalb der Truppe, erinnerte im Stubaital aber bisweilen an Oliver Kahn und Jens Lehmann im Vorfeld der WM 2006. Knallharter Konkurrenzkampf gepaart mit harmonischem Miteinander – auf und neben dem Platz ist die Mannschaft durch gemeinsame Teamabende und Ausflüge in die nahe Bergwelt wieder ein Stück weiter zusammengewachsen.

4. Gesucht: Weitere Qualität für die Defensive

Sportvorstand Jan Schindelmeiser sucht immer noch nach Verstärkungen für die Defensive (F: Galm / ZVW)

Immer wieder nahmen sich Sportvorstand Jan Schindelmeiser und Trainer Hannes Wolf nach den Einheiten die Zeit für einen Gedankenaustausch. Die Problemfelder des Aufsteigers sind klar abgesteckt: Hinten rechts und in der Innenverteidigung würde den Stuttgartern weitere Qualität sehr gut tun. „Wenn weitere Qualität dazukommt, die uns sofort hilft, dann ist das immer willkommen“, sagt Kapitän Gentner.

Auf der Sechserposition hat Trainer Wolf mittlerweile genügend Optionen und auch im Sturm und auf den Flügeln ist der VfB ausreichend gut besetzt. Die Verhandlungen mit Innenverteidiger Holger Badstuber sind zwar weit fortgeschritten, aber noch nicht zu einem positiven Ende gebracht. Noch hat Jan Schindelmeiser Zeit. Das Transferfenster schließt erst am 31. August, aber der Pflichtspielstart rückt unweigerlich immer näher.

5. Die Neuzugänge geben ordentlich Gas

Neuzugang Dzenis Burnic konnte im Traininglager durch seine aggressive Spielweise auf sich aufmerksam machen (F: Galm / ZVW)

Ron-Robert Zieler, Ailton, Dzenis Burnic, Anastasios Donis, Orel Mangala, Chadrac Akolo – alle sechs Neuzugänge eint ihr immenses Potential und ihr großer Hunger auf Erfolg. Aggressiv und ambitioniert gaben die Neuen im Stubaital ordentlich Gas und verschärfen dadurch den Konkurrenzkampf in der Mannschaft.

„Alle haben großes Potential. Wie schnell Sie dann auch in der Bundesliga spielen können, muss man dann bei jedem einzelnen sehen“, so Christian Gentner. Die Neuen sind technisch versiert, wissen mit Ball und Gegner umzugehen und machten ihrem Trainer im Trainingslager große Freude. Gepaart mit den etablierten Kräften aus der Aufstiegssaison ergibt sich eine interessante Mischung.

Fazit:

„Es ist Vorbereitung und der richtige Druck kommt erst noch“, weiß Trainer Hannes Wolf. Der Aufsteiger arbeitete in Österreich konzentriert, intensiv und akribisch. Zwei der drei Testspiele wurden gewonnen, Kasimpasa (5:0) und Asteras Tripolis (2:0) waren aber keine große Herausforderung für den VfB. Was sich aus den Einheiten und den Freundschaftsspielen für ein Pflichtspiel in der Bundesliga ableiten lässt, ist schwer vorherzusagen, findet Hannes Wolf.

Positiv bemerkbar machten sich alle Neuzugänge des VfB. Alle sechs machen den etablierten Kräften ordentlich Beine und verschärfen nochmals den Konkurrenzkampf.

Wie schon im Winter in Portugal, wurden jetzt auch im Sommer im Stubaital wichtige Grundlagen gelegt. Die Mannschaft ist jung und hungrig, ihre tatsächliche Leistungsstärke aber unberechenbar. Ausschläge in beide Richtungen scheinen möglich. Einem guten Start in die Bundesliga-Saison kommt auf jeden Fall eine hohe Bedeutung zu.