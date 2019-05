"Das Remstal singt!" am 7. Juli Welches Lied soll das ganze Remstal singen?

Das heißt zum Beispiel: In Waiblingen auf der großen Erleninsel wird Patrick Bopp alias „Memphis“ von der Vocal-Comedy-Truppe „Die Füenf“ alle in Schwung bringen. In Korb auf dem Seeplatz ist der zweite Mann von „Die Füenf“, nämlich Kai Podack, genauso dabei. In Schnait wird die Freitreppe vor dem Silcher-Museum zur großen Bühne; in Winterbach – da ist sowieso gerade großes Straßenfest – singt der ganze Marktplatz vor der Hauptbühne. Und wer’s gern ein bisschen wildromantisch mag, der singt sich in Stetten warm. Dort nämlich findet das gemeinsame Singen im Schlosspark der Diakonie statt.

Kurz vor Schluss des fröhlich-musikalischen Zusammentreffens all jener, die singen können, singen wollen, aller Unter-der-Dusche-Sänger und Wander-Tirilierer, also nach fast zwei Stunden frohen und buntgemischten Schmetterns der verschiedensten Lieder, wird’s gänsehautmäßig remstalerfüllend. Könnte wer einfach so über den Wolken – oder auch darunter – schweben, der würde entlang der ganzen Rems, von ihrer Quelle bis zur Einmündung in den Neckar, ein Lied erklingen hören. Himmlisch.

Ja, aber bevor wir jetzt Tränchen verdrücken, weil’s so schön werden wird, muss abgestimmt werden. Die Frist läuft ab sofort und bis zum 1. Juli. Welches ist das Lieblingslied aller Remstal-Sänger? Zur Wahl stehen „Über den Wolken“ von Reinhard Mey, „Hey Jude“ von den Beatles, „We are the world“ von USA for Africa oder „Muss i denn“ von Friedrich Silcher.