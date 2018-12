Das VfB-Jahr 2018 Der ganz normale Wahnsinn

Stuttgart.

Drei Trainer, zahlreiche Zu- und Abgänge sowie eine furiose Rückrunde und einer fast schon traditionell schlechter Start in die neue Saison: Die VfB-Fans erlebten in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Herzensverein (mal wieder) den ganz normalen Wahnsinn rund um den Traditionclub aus Bad Cannstatt. Von der Gomez-Rückkehr, dem historischen 4:1-Sieg in München über den Rekord-Transfersommer und die erneute sportliche Krise im Winter 2018. Blicken Sie mit uns zurück auf zwölf Monate voller Höhen und Tiefen.