„Das war mir viel zu wenig“ VfB-Trainer Walter mit Testspiel-Auftritt nicht zufrieden

Mit 1:3 (1:2) unterlag seine Truppe am Mittwochabend den von Ralf Loose trainierten Schweizern . Gegen die gut gestaffelte Winterthurer Abwehrreihe fand die VfB-Offensive vor allem in den ersten 45 Minuten kein probates Mittel. Und in der Defensive leisteten sich die Schwaben letztlich spielentscheidende Patzer. Die Gastgeber waren durch Tore von Roman Buess (29./41.) mit 2:0 in Führung gegangen. Den 3:1-Endstand markierte Ousmane Doumbia (67.). Einzig Mario Gomez durfte an seinem 34. Geburtstag jubeln. Der Stürmer erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das zwischenzeitliche 1:2.

„Wir hätten noch eine Stunde spielen können…“

In Halbzeit zwei präsentierten sich die Stuttgarter dann etwas griffiger und zielstrebiger. „Da haben wir uns viele Torchance kreiert“, so Tim Walter, „ aber wir hätten noch eine Stunde spielen können und hätten kein Tor geschossen.“

Aber warum hat sich die Mannschaft gerade im ersten Durchgang so schwer getan? Lag’s am Gegner oder an den intensiven Einheiten der letzten Tage? „Von allem ein bisschen. Aber darum geht es gar nicht“, sagt Walter, „Ich kann so ein Testspiel auch verlieren, aber es geht mir um die Bereitschaft eines jeden Einzelnen.“ Und mit der war er augenscheinlich ganz und gar nicht einverstanden. Zumindest nicht in Halbzeit eins.