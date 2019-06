Das will der neue VfB-Trainer Tim Walter Mut, Überzeugung und ein „geordneter Bolzplatz“

…Ballbesitzfußball: „Mir ist es auch wichtig, dass wir agieren, dass meine Mannschaft verteidigen will und Bälle zurückerobert. Ein zielgerichtetes Ballbesitzspiel. Wenn die Möglichkeit besteht, wollen wir schon auch schnell zum Tor spielen. Aber wir wollen auch extrem hart und aggressiv verteidigen.“

…Bolzplatz-Mentalität: „Ich bin ein klarer Befürworter des Dribbelns und der Eins-gegen-eins-Situationen. Bei mir geht es ab und zu sehr, sehr wild zu, aber alles hat auch seine Ordnung. Ein geordneter Bolzplatz sozusagen.“

…die Relegationsspiele: „Die habe ich zu Hause mit meinen Kindern geschaut. Es war egal, ob wir in der 1. oder in der 2. Liga spielen. Ich habe mich für den VfB entschieden, nicht für eine Liga. Sven Mislintat und Thomas Hitzlsperger haben mich dafür begeistert. Zudem hat der Verein so eine große Strahlkraft, dass ich unabhängig von der Liga zugesagt habe. Ich habe Ziele, suche die Herausforderung und will immer besser werden. Von daher ist der VfB genau das, was ich mir vorstelle.“

…den aktuellen Kader: „Der erste Eindruck ist gut. Für mich ist es wichtig, dass die Spieler, die wir holen, eine hohe Identifikation mit dem Verein haben. Dass sie sich für den VfB entscheiden und für das, was wir mit den Jungs vorhaben.“

…die noch zu besetzende Torhüterposition: „Er muss mutig und teilweise verrückt sein. Der Torwart hat in meinem Aufbauspiel eine tragende Rolle. Von daher ist es wichtig, dass er keine Angst hat, Fehler zu machen. Für manche ist das risikobehaftet, aber für mich ist das einfach mutig. Ich muss Vertrauen in den Spieler haben und entwickeln. Und es ist auch gut, wenn er Bälle hält (schmunzelt).“

…die Kadergröße: „Es werden immer wieder junge Spieler mittrainieren. Mit ist es eigentlich egal. Ich will nur wissen, dass die Spieler, die da sind, auch alles investieren und alles geben. Die Anzahl und die Kadergröße sind da nicht entscheidend.“

…die kurze Vorbereitungszeit: „Viele erwarten von Beginn an Ergebnisse. Das ist der heutige Lauf der Zeit. Aber wenn man Geduld mitbringt und beharrlich arbeitet, dann wird sich das langfristig auszahlen. Fünf Wochen sind eine sehr kurze Zeit. Wir versuchen viel über Inhalte und Gespräche auf dem Platz zu vermitteln. Es geht nur über die Zeit und ist extrem anstrengend für den Kopf. Es ist natürlich viel leichter, wenn ich die Bälle einfach nach vorne spiele, als wenn ich als Spieler den Ball immer wieder haben will. Aber ich werde die Spieler so vorbereiten, dass sie das umsetzen können.“

…seine Denkweise: „Ich bin fußballverrückt und liebe diesen Sport. Und es ist wichtig, genau das den Spielern vorzuleben. Dass das, was sie tun, das Schönste auf der Welt ist. Außer meiner Familie gibt es für mich nichts Größeres als Fußball. Damit gehe ich jeden Tag zur Arbeit. Ich liebe diesen Beruf.“

…seine KSC-Vergangenheit: „Es ist nicht wichtig, wo man herkommt, sondern wo man hinwill. Ich hatte schon immer den Anspruch, mich zu verbessern. Der VfB hat mich auch ein Stück weit zu dem gemacht, was ich heute bin. In Karlsruhe habe ich die Möglichkeit bekommen, mich zu entwickeln und auszubilden. Ich habe sehr häufig gegen den VfB gespielt, aber die Rivalität betrifft rein das Sportliche. Stuttgart hatte immer eine extrem gute Jugendarbeit und das war für mich ein Anreiz, meine Spieler genauso gut auszubilden.“

…wie lange das Team braucht, um seine Ideen zu verinnerlichen: „Ein positiver Start ist immer extrem wichtig. Ich weiß, dass man im Fußball wenig Zeit bekommt. Die Art und Weise, Fußball zu spielen, wird dadurch vereinfacht. Man spielt mit langen Bällen und versucht über Standards, Tore zu erzielen. Das ist sehr einfach und eine Mannschaft kriegt das sehr schnell rein. Wenn man aber versucht, fußballerische Lösungen zu kreieren, dann braucht das Zeit.“

…das Ziel direkter Wiederaufstieg: „Das Wort ‚müssen‘ ist immer so negativ behaftet. Wir wollen aufsteigen, weil wir davon überzeugt sind und das was, wir tun, auch gerne tun.“