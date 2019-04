Dealer in Stuttgart festgenommen Polizei schlägt zu, als großer Drogentransport eintrifft

Kriminalbeamte haben am Mittwochabend vor einer Woche in Feuerbach insgesamt zehn mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Mittwoch mit. Die neun Männer im Alter von 22 bis 27 Jahren und eine Frau im Alter von 26 Jahren stehen im Verdacht, in den letzten Monaten die Drogenszene in Stuttgart mit Marihuana versorgt zu haben.

Kurios: Drogentransport wurde per Abschleppdienst befördert

Ermittlungen führten auf die Spur eines 26-jährigen Italieners. Dieser soll gemeinsam mit den anderen Verdächtigen mehrere Kilo Marihuana beschafft und weiterverkauft haben. Die Verdächtigen erwarteten am Mittwochabend eine Lieferung aus dem Rhein-Main-Gebiet, die in ein Geschäft nach Stuttgart-Feuerbach geliefert werden sollte.

Der 23-jährige Fahrer eines Mitsubishis, der die Drogen transportierte, musste mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg nach einem Defekt gezwungenermaßen anhalten. Das defekte Fahrzeug wurde mit einem Abschleppunternehmen zu dem Geschäft nach Feuerbach transportiert. Hier warteten bereits die alarmierten Kriminalbeamten.