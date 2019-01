Defibrillator-Einsatz „Urbach schockt“ im Kampf gegen Herzinfarkt

Ein hochkarätiges, in der Thematik versiertes Podium sprach über Symptome des Herzinfarkts und über das richtige Verhalten in Notfallsituationen. „Ersthelfer und Laien können Leben retten“, unterstrich Dr. Thomas Eul, der Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam gegen den Herzinfarkt“, die Bedeutung der Laien-Reanimationsrate. In Baden-Württemberg liege die Rate bei 30 Prozent. Im Rems-Murr-Kreis konnte sie in den vergangenen zwei Jahren von 27 Prozent auf 45 Prozent erhöht werden.

Zu oft hängen Defibrillatoren noch zur Zierde herum

55 Veranstaltungen habe der Kardioverein seit seiner Gründung vor eineinhalb Jahren realisiert. Anliegen des Vereins sei es weiterhin, die Bereitschaft, Hand anzulegen am Defi, durch Veranstaltungen und Schulungen zu erhöhen, betonte der Zweite Vorsitzende Dr. Michael Sailer. An vielen Stellen im Kreis wurden schon Defibrillatoren als bewährte Hilfsmittel zur Wiederbelebung platziert, doch hängen sie meist „noch zur Zierde herum“, kritisierte Dr. Eul. Bis 2020 sollen vor Eintreffen des Rettungsdienstes zehnmal häufiger als heute Defibrillatoren zum Einsatz kommen.

Jeder zehnte Kreisbewohner hat schon einmal einen Defi eingesetzt

MdL Wilfried Klenk, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und seit über 40 Jahren im Rettungswesen verankert, erinnerte an seine Anfangszeit 1977, als „noch nicht einmal das professionelle Rettungsdienstpersonal einen Defi anwenden“ durfte. Inzwischen habe durchschnittlich jeder zehnte Bewohner im Rems-Murr-Kreis schon einmal einen Defi eingesetzt. Aufgabe für die Zukunft sei die weitere Ausstattung der Notarztwagen mit den Schockgebern. Laut Sven Knödler, DRK- Geschäftsführer Rems-Murr, müsse jeder Helfer vor Ort einen Defi dabeihaben. Damit ein Herz-Kreislauf-Stillstand kein dramatisches Ende nimmt, müsse zudem jeder medizinische Laie wissen, wie ein Defibrillator bedient wird, sagte Dr. Michael Sailer. Jeder sei ein Teil der Erstversorgungskette: Jede lebensrettende Sofortmaßnahme verkürze das Intervall bis zum Eintreffen des Notarztes und erhöhe die Überlebenschance.

„Wird nicht sofort gehandelt, stirbt der Mensch“

Dr. Eul sprach von 90 000 Betroffenen eines Herz-Kreislauf-Stillstands deutschlandweit pro Jahr. „Wird nicht sofort gehandelt, stirbt der Mensch“, verdeutlichte der Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Notfallmedizin. Werde innerhalb von drei Minuten Erste Hilfe geleistet, könnten bis zu 75 Prozent der Menschen ohne neurologisches Defizit überleben. Pro Minute, in der nichts getan wird, sinke die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent.

Die Bedienung der AED-Geräte sei einfach und simpel, sagte Professor Dr. Dietrich Andresen, Präsident der Deutschen Herzstiftung. Die Scheu, jemandem das Oberteil über den Kopf zu ziehen, sei unbegründet: Das Gerät könne durch die Kleidung hindurch verwendet werden, erklärte Andresen. „Mit dem Gerät kann man niemandem schaden.“

Das Video zeigt, wie man bei einer Reanimation vorgeht. (Archiv)

Wenn einige der 500 Besucher in der Auerbachhalle gemäß dem Wunsch von Moderator Professor Dr. Andreas Jeron, Chefarzt der Klinik für Kardiologie der Rems-Murr-Kliniken, das Thema weitertragen, indem sie der Verwandtschaft und im Kollegenkreis von der Aktion erzählen, sei man einen deutlichen Schritt vorwärtsgekommen im Bestreben, die Herzgesundheit im Kreis zu verbessern.

Minister Lucha bezeichnet „Urbach schockt“ als „Leuchtturmprojekt“

Für Manne Lucha , Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, ist „Urbach schockt“ schon heute ein „Leuchtturmprojekt“: Er zeigte sich „zutiefst beeindruckt“, mit welcher „Klugheit und Barrierefreiheit“ das Thema „in die Mitte des Alltags“ gerückt werde. Der Präsident der Deutschen Herzstiftung wünschte sich „überall so engagierte und interessierte Bürger, die andere mitziehen“.

Das Herz ist unser schwäbischstes Organ, sagte Dr. Thomas Eul, Vorsitzender des Vereins „Gemeinsam gegen den Herzinfarkt“, in seinem Vortrag. „Es schafft unentwegt und transportiert das Blut ständig durch unseren Körper“, erklärte er mit lockerer und amüsanter Eloquenz die Funktionsweise. Staut dieser Transport, weil eins der drei Gefäße verschlossen ist, sei schnelles Handeln geboten. „Die Zeit entscheidet über die Diagnose“, verdeutlichte der Mediziner. Für jeden Einzelnen bedeute dies: Reagiert eine Person nicht auf Ansprache und zeigt sie eine unnormale Atmung – etwa eine „Schnappatmung“ –, müsse umgehend die Herzdruckmassage starten. Sind mehrere Menschen anwesend, auch abwechselnd. „Wichtig: Keine Pause machen, bis der Notarzt eintrifft.“

Im Schnitt dauere es acht Minuten ab dem Moment des Alarmrufs bis zum Eintreffen des Arztes, der Kreislauf müsse die ganze Zeit über in Schwung gehalten werden. Eine Beatmung sei nicht notwendig. Zur vorgelagerten Notfallrettung gehöre, dass Symptome richtig erkannt werden und zum richtigen Verhalten führen. Tauchen plötzlich Schmerzen im Brustkorb auf, eventuell verbunden mit Luftnot, müsse sofort der Notarzt verständigt werden. Obwohl die Symptome bekannt seien, bleibe die Alarmierung häufig aus. „Viele denken, es sei eine andere Ursache, oder sie wollen niemandem zur Last fallen“, zählte Dr. Eul die Gründe auf.