Demo in Schorndorf Antifa-Gruppe und ein AfDler

Schorndorf.

„Schorndorf steht auf“, die Kundgebung am Samstagvormittag auf dem Unteren Marktplatz, war und bleibt für Versammlungsleiter Jürgen Dobler eine friedliche Veranstaltung – „ohne strafrechtliche Relevanz“, wie auch Markus Jatzko als Leiter des Polizeireviers auf Nachfrage bestätigt. Das sieht ein AfD-Mitglied, das sich jetzt in der Redaktion gemeldet hat, anders. Er sei am Samstag gegen 11 Uhr von einer acht- bis zehnköpfigen Antifa-Gruppe auf Höhe der Drogerie Müller erst eingekreist und beschimpft worden und im Nachgang auf der Internetseite des „Offenen Antifaschistischen Treffens Rems-Murr“ unter einem unverpixelten Bild als AfD-Spinner bezeichnet worden.