Denkendorf Laster kracht auf A8 bei Stuttgart in S21-Baustelle

Der Lkw war laut Polizei in Richtung München nahe des Rasthofs Denkendorf um 0.50 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. In einer Linkskurve fuhr er geradeaus, durchbrach die Absperrung der Baustelle sowie eine Betonverschalung und geriet in die Grube. An der A8 entsteht ein Tunnel für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm.

Schwierige Rettung

Warum der Sattelschlepper von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Er verkeilte sich nach Angaben der Feuerwehr zwischen der Stützmauer und dem darunterliegenden Bauschacht. Der Fahrer wurde eingeklemmt, war aber ansprechbar. Die Rettung des Mannes habe sich äußerst schwierig gestaltet und bis zum Morgen angedauert, hieß es weiter.

Einsatzkräfte brachten zwei Kräne in Stellung, die das Gespann absicherten. Höhenrettungs-Spezialisten der Feuerwehr seilten sich zum Führerhaus ab, das mehrere Meter über dem Schacht hing, und befreiten den Verletzten gegen 4.30 Uhr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob er in Lebensgefahr schwebt, war zunächst nicht klar. Die Bergung des Sattelzugs werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, teilte die Polizei am Morgen mit.

Auswirkung auf die Stabilität der Fahrbahn muss geprüft werden

Im weiteren Verlauf soll nun ein Kran den verunfallten LKW komplett bergen. Aufgrund der derzeitigen starken Windböen gestaltet sich diese Maßnahme jedoch schwierig. Darüber hinaus muss geprüft werden, ob die Tunnelbaustelle durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen wurde, was wiederum Auswirkungen auf die Stabilität der Fahrbahn haben könnte. Hierzu muss ein Sachverständiger heran gezogen werden. Der am LKW entstandene Sachschaden wurde auf etwa 110.000 Euro geschätzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Neuhausen und Ostfildern sowie die Flughafen Feuerwehr befanden sich mit mehr als 60 Wehrleuten und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Der derzeitige Rückstau beläuft sich auf etwa zwei Kilometer.