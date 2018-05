Dennis Aogo Aufzug-Selfies für den guten Zweck

Im Video: Für jedes eingesendete Aufzugs-Selfie spendet Thyssen Krupp einen Euro an die Initiative Common Goal (Quelle: thyssenkrupp).

Die Idee: Im Rahmen eines "Selfie-Contests" rufen der Fußballspieler und Thyssen Krupp die Instagram-Community bis einschließlich 9. Mai 2018 gemeinsam dazu auf, kreative Aufzug-Selfies mit dem Hashtag #aufwärtsspiel einzureichen.

Für jedes Aufzugs-Selfie spendet der Aufzughersteller einen Euro (gilt bis maximal 20.000 Einsendungen) an die Initiative Common Goal, die Dennis Aogo als Mitglied mit zwei Prozent seines Gehalts unterstützt, um karikative Projekte im Bereich Fußball und Sport zu fördern. Sein Engagement ist für den 31-Jährigen eine Frage der sozialen Fairness. „Als Profi-Fußballer dürfen wir ein sehr privilegiertes Leben führen. Ich finde, dass dabei aber niemand vergessen sollte, wo man herkommt – und dass es sehr vielen Menschen da draußen eben nicht so gut geht. Dabei denke ich insbesondere an Kinder und Jugendliche.“

Die Gewinner treffen den ehemaligen Nationalspiler dann am 17. Mai 2018 - in 232 Metern auf dem Thyssen Krupp-Aufzug-Testturm in Rottweil.

Weitere Informationen zur Aktion und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier