Der Baumflüsterer Waiblinger kann die Körpersprache der Bäume lesen

Eine Zerreiche trägt im schief liegenden Stamm mehrere senkrechte Risse bis in etwa sechs Meter Höhe. Vermutlich durch Sturm kam es zur Torsion, der Baum wurde gedreht. Auslöser kann der Orkan beim Altstadtfest 2012 gewesen sein. Unterhalb der Risse klafft in der Rinde eine Wunde, die nässt, wie die Wunde eines Menschen nässen kann. Es handelt sich um Wasser, das von den oberen Bereichen des Baumes nach unten sickert. Gleichzeitig sind die Selbstheilungskräfte des Baumes längst am Werk. Indem Holz über die Risse wächst, versucht er sie zu schließen. An den Zuwachsstellen steht die Eiche unter besonders hoher Spannung, deshalb bildet sie an dieser Stelle besonders stabiles Holz aus, etwa wie Prothesen oder Reparaturanbauten, um die gesamte Statik zu stützen. In vielleicht 20 Jahren könnten die Wunden komplett geschlossen sein.

Die Pappeln am Remsufer sind anfällig für Bruchschäden

Prägend am Remsufer sind die Pappeln. So lieb die Spaziergänger sie mit den Jahren auch gewonnen haben, handelt es sich dabei mitnichten um „Natur“ im urwüchsigen Sinn, sondern um menschliche Pflanzungen in Form einer Allee. Hartmut Neidlein identifiziert sie als Hybride aus europäischer und amerikanischer Schwarzpappel. „In der Holzfestigkeit gleichen sie der Fichte, mit ihren ausladenden Kronen der Eiche“, sagt der Experte, der in Winnenden wohnt und unter anderem fürs Waiblinger Stadtmarketing GmbH Führungen gibt. Das bedeutet: Bei Höhen bis zu 35 Metern sind die Lulatsche recht anfällig für Bruchschäden. Für die Stadt ein hoher Pflegeaufwand, weshalb viele Städte ihre Flusspappeln mittlerweile gefällt haben. Kaum zu glauben, dass die Wurzeln dieser Giganten kaum tiefer als 60 Zentimeter in den Boden reichen. Selbst Eichen erreichen nicht viel mehr als ein Meter Wurzeltiefe, die Pappeln, die an der steilen Uferböschung stehen, durch feste, (auch) oberirdische Brettwurzeln Stabilität.

Kunstlichtung: Die Silberweiden werden schmal und hoch

Ganz neu zur Talauen-Vegetation gehören die Silberweiden der Kunstlichtung, die Neidlein grundsätzlich für „keine schlechte Idee“ hält. Weil sie relativ eng gepflanzt sind, werden sie schmal in die Höhe, weniger in die Breite wachsen. Werden sie zu hoch und schmal, kann Bruchgefahr bestehen – allerdings seien Weiden vergleichsweise pflegeleicht.

Natürlicher Gegenspieler der Bäume sind die Pilze. Sie können entstehen, wenn in offene Wunden Feuchtigkeit eindringt. Und Pilz-Bakterien, die zu Milliarden durch die Luft schwirren. Die Pilze ernähren sich als Schmarotzer vom Baum und zersetzen ihn von innen. Der Baum wehrt sich, so dass sich in vielen Fällen ein regelrechter Wettstreit entspinnt, in dem der Pilz in einem Jahr große Fruchtkörper ausbildet, in einem anderen mangels Nährstoff-Nachschub aus dem fast abgeschotteten Baum nur karge „Hungerknoten“.

Später kann der unliebsame Gast wieder zur Nahrungsversorgung vordringen: „Dann ist der Kühlschrank wieder offen.“ So kämpft in der Waiblinger Talaue eine Weide, die – wie ihre Zickzackmuster verraten - unter hohem Druck steht, mit einem Zunderschwamm. Fällt ein Baum irgendwann dem Pilzbefall zum Opfer, so besteht aus ökologischer Sicht kein Grund zur Traurigkeit. Es handelt sich um natürliche Vorgänge. Und unter dem Gesichtspunkt der Artenvielfalt wird es dann sogar erst richtig spannend.