Der Kampf des Geists gegen den Körper Stettener schafft mit knapp 64 die "Ironman"-Distanz

Den Entschluss hatte Regnet im Vorjahr gefasst, als er beim Event in Roth noch als Schlussläufer einer Triathlon-Staffel an den Start gegangen war: „Nächstes Jahr mache ich die ganze Distanz“, kündigte er damals an – und hielt Wort. Er trainierte hart, fuhr stundenlang rad, quälte sich im Becken, absolvierte mehrere Rennen auf kürzere Distanzen, kämpfte sich Ende Juni durch die olympische Distanz am Rotsee. Anfang Juli fuhren Regnets dann mit dem Wohnmobil ins fränkische Roth – zum größten Triathlon-Event der Welt.

Geduldsprobe im Wasser: Das Ziel kommt einfach nicht näher

Am Morgen des Wettbewerbs stand Regnet als einer von mehr als 3000 Einzelstartern aus 84 Nationen am Ufer des Main-Donau-Kanals. Alle fünf Minuten stürzten sich 120 Männer und Frauen ins Wasser, schließlich auch der Stettener. Das Schwimmen, Regnets schwächste Disziplin, wurde bald zur Geduldsprobe: Das Ziel, eine Brücke, wollte einfach nicht näher kommen. Links und rechts schossen Athleten der nachfolgenden Startblocks an ihm vorbei. „Eineinhalb Stunden können schon ätzend lang werden“, sagt Dieter Regnet und lacht.

Als er die vermaledeite Brücke endlich erreicht hatte, wand sich der Stettener in der Wechselzone aus seinem Neopren-Anzug, schnappte sich sein Rad, setzte seinen Helm auf und trat in die Pedale. Am berüchtigten Solarer Berg erlebte er seinen emotionalen Höhepunkt. Entlang des kräftezehrenden Aufstiegs ist die Stimmung am besten. Die Fans machen einen ohrenbetäubenden Lärm und treiben die Athleten zu Höchstleistungen an. „Du rast mit deinem Rad in eine geschlossene Menschenmenge. Vor dir tut sie sich auf, hinter dir wieder zu“, erinnert sich Dieter Regnet. Seine Augen leuchten. „Wir standen auch schon als Zuschauer dort und haben mitgemacht. Ich habe so viele Fahrer dort weinend hinauffahren sehen. Jetzt weiß ich warum.“

Auf das Hochgefühl, das Bad in der johlenden Menge, folgte die totale Stille. „Oben spuckt’s dich einfach aus, dann bist du wieder ganz alleine – und völlig außer Atem, weil du dich so verausgabt hast. Es geht einfach nicht anders, die Leute spornen dich so an“, sagt Regnet.

„Immer die aktuelle Qual ist das Problem“

Je schwerer die Beine wurden, desto stärker strapazierte das Rennen erneut seine Geduld. Sechseinhalb Stunden auf dem Rad sind eine lange Zeit. Der Sportler sagt: „Beim Schwimmen denkst du: Das nimmt niemals ein Ende. Auf dem Rad kannst du dich ans Schwimmen gar nicht mehr erinnern. Und wenn du nachher läufst ... Immer die aktuelle Qual ist das Problem.“

Da war es zu Beginn des abschließenden Marathons ein psychologischer Vorteil für Dieter Regnet, dass Laufen seine Paradedisziplin ist. Und doch merkte er, dass er viel langsamer lief als sonst. Er habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, auf einer Art Notbetrieb zu funktionieren, sagt Regnet. Der Kampf des Geistes gegen den Körper tobte nun im Stettener: „Sobald du deinen Gedanken nachhängst, wirst du langsamer. Der Körper will eh nicht mehr laufen, das ist nur noch der Kopf, der ihn zwingt.“ Die Angst, dass die Muskeln einfach ihren Dienst versagen, rannte nun im Gleichschritt mit.

Von Wadenkrämpfen blieb er dieses Mal verschont

Doch Regnet hatte aus den Wadenkrämpfen gelernt, die er wenige Wochen zuvor bei seinen Probeläufen erlitten hatte, und nahm regelmäßig Schlucke eines Kohlenhydratgemischs zu sich. „Falsche Ernährung“, weiß der Stettener, „kann einem das ganze Rennen versauen.“ Von Krämpfen blieb er dieses Mal verschont.

Wenige Kilometer vor dem Ziel wurde ihm dann bewusst: Das schaffe ich. Der Geist hatte gewonnen und der Körper fügte sich, die Schmerzen wurden weniger, die Beine leichter. „Ich habe umgeschaltet auf Genießermodus“, sagt Dieter Regnet, „am Schluss hab ich einen nach dem anderen überholt.“ Auf einen richtigen Endspurt nach zwölf Stunden und 43 Minuten verzichtete der Stettener allerdings. Er schaute beim Einlaufen ins Stadion lieber nach links und rechts, ließ den Applaus auf sich einprasseln, stolz auf das, was er geleistet hatte.

Und wie geht es nun weiter? In diesem Jahr wird Dieter Regnet noch den einen oder anderen Marathon laufen. Und wenn er noch einmal an einem Langstrecken-Triathlon teilnehmen wird, dann wohl an einer Veranstaltung der lizenzierten „Ironman“-Reihe, um die Chance zu haben, doch mal nach Hawaii zu kommen.

Dort finden Jahr für Jahr die berühmten Weltmeisterschaften der Triathleten statt. Zwar hängen die Chancen immer stark vom Teilnehmerfeld ab, doch einen Versuch ist es wert: Mit seiner Zeit von Roth hätte sich Regnet beim Frankfurter „Ironman“ einen Startplatz in Hawaii gesichert.