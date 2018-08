Der Kater, nicht der Vater! Missverständnis löst Großeinsatz aus

Notruf einer sehr aufgeregten jungen Frau gestern Abend in Alsdorf: Ihr Vater sei aus dem Fenster im zweiten Stock auf ein Vordach gefallen. Er soll sich aber noch bewegen und ansprechbar sein.

Die Einsatzkräfte waren natürlich sofort in höchster Alarmbereitschaft. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen, alles setzte sich in Bewegung um dem vermeintlich in Not geratenen Mann zu Hilfe zu eilen.

Zehn Minuten später das Abschlussprotokoll des Einsatzes: "Es war nicht der Vater, es war der Kater!"

Einsatzende.