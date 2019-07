Der neue VfB-Stil unter Tim Walter Eine Garantie gegen Langeweile

„Es ist diffizil, deshalb werden wir noch eine Weile brauchen“

Vor allem in der Anfangsphase hatten die Schwaben große Probleme. Hannover stand gut organisiert in den Räumen und kam bereits nach zwei Minuten zu einer ersten dicken Torchance. „Es ist diffizil, deshalb werden wir noch eine Weile brauchen“, so Walter. Der neue VfB-Stil verlangt von allen Beteiligten eine gehörige Portion Mut. Im Spielaufbau müssen Innenverteidiger und Torhüter teilweise Kopf und Kragen riskieren. Im Offensivspiel leistet sich die Mannschaft noch zu viele Ungenauigkeiten.

Doch was die Walter-Elf in jeder Phase des Spiels versprüht sind ein unbändiger Siegeswille und der Glaube an die eigene Stärke. So wurden die Stuttgarter direkt im Auftaktspiel ihrer Favoritenrolle gerecht. Wenig gleicht noch der Abstiegssaison. Es mache nach vielen Jahren des Hinterherlaufens Spaß, das Heft des Handelns in der Hand zu haben, lobte Stürmer Mario Gomez den Stil des früheren Kieler Coaches. Noch ist der VfB allerdings am Anfang. Ein realistisches Bild, wie erfolgreich der Weg zum erhofften direkten Wiederaufstieg ist, dürfte sich erst nach Wochen zeichnen lassen.

„Wir brauchen die ‚alte Hasen‘“

„In dieser Konstellation hilft jeder Sieg“, sagte Mislintat mit Blick auf die personelle Neuaufstellung. Und dieser Erfolg im Absteiger-Duell mit einem weiteren Aufstiegs-Mitfavoriten helfe noch ein bisschen mehr. Mit Rotation, Ballbesitz, hohem Aufrücken und dem Willen, spielerische Lösungen zu finden, bietet die Walter-Taktik eine Garantie gegen Langeweile.

Das System ist aber noch fragil. Verteidiger Marc Oliver Kempf räumte nach seinem ersten Einsatz als VfB-Kapitän ein: „Die ersten Wochen war es schon ein bisschen kritisch, da musste man sich ein bisschen mehr hinterfragen. Wenn man sieht, dass man Erfolg hat, und es funktioniert, kriegt man immer mehr Überzeugung in die Sache.“

In der umgekrempelten VfB-Mannschaft mit zahlreichen Neuzugängen waren es die bewährten Kräfte Gomez (34) und Daniel Didavi (29), die zu alter Stärke fanden und mit ihren Toren den Sieg sicherten. Der frühere Nationalspieler Gomez wirkte deutlich besser ins Spiel integriert als in der Vorsaison. „Es ist schön anzusehen“, sagte Mislintat und sorgte mit einem Spruch für Gelächter: „Wir brauchen die ‚alte Hasen‘. Didavi ist ja jetzt auch noch nicht 36, gut aussehen tut er auch noch.“