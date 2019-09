Der Unverzichtbare Atakan Karazor als VfB-Taktgeber bei Walter gesetzt

Tim Walter wich der Frage nach einem seiner Lieblingsspieler aus. Wie er die bisherigen Leistungen von Atakan Karazor beurteilt, beantwortete der Trainer des VfB Stuttgart nicht. Seine Aussagen lassen sich dennoch vielsagend deuten. "Ach wissen Sie", meinte der 43-Jährige vor dem Montagsduell in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem kriselnden VfL Bochum (20.30 Uhr / ZVW-Liveticker). "Ich glaube, dass sich alle immer vornehmen, das Optimum rauszuholen. Das ist das Entscheidende. Er versucht alles, er gibt alles. Manchmal gelingt es mehr, manchmal weniger."

Ein zentraler Spieler im neuen System

Walter will den 22-Jährigen nicht aus seiner Elf hervorheben, und auch nicht explizit kritisieren. Karazor ist für den schwäbischen Aufstiegsfavoriten ein zentraler Spieler im neuen, noch ungewohnten System. Damit kam er in diesem Sommer auch als Protagonist - ohne Bundesliga-Erfahrung - für die angestrebte Rückkehr ins Oberhaus. Den Anforderungen wird der defensive Mittelfeldspieler aber bislang noch nicht vollends gerecht. Überzeugt hat der 1,90 Meter große Schlaks in den ersten Wochen nicht in jeder Partie. Dennoch hat der Neuzugang bei Walter den Status eines Unverzichtbaren inne.

Stets spielte er von Anfang an und kam in allen vier Zweitliga-Spielen ebenso wie im DFB-Pokal über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Auch wenn der VfB im dritten Heimspiel der Saison gegen seinen früheren Verein Bochum zum Wochenauftakt den dritten Sieg feiern will, dürfte er zur ersten Elf gehören. Für den VfL spielte der gebürtige Essener zwischen 2012 und 2015 in der Jugend. Karazor ist im Ruhrpott aufgewachsen. Von seinem Vater, der in der Kohleindustrie arbeitete, habe er gelernt zu malochen, erzählte er einmal. Ein wichtiges Attribut für die 2. Liga und die ambitionierten Ansprüche des schwäbischen Traditionsvereins.