Der VfB empfängt Wolfsburg Mit Biss gegen die "Wölfe"

Mangala und Badstuber angeschlagen

Im Kalenderjahr 2017 musste der VfB Stuttgart in der heimischen Arena noch keine Niederlage einstecken (acht Siege, zwei Remis). Diese Serie soll auch am Samstag (15:30 Uhr/ZVW-Liveticker) gegen den Werksclub aus Niedersachsen nicht abreißen.

Neben den Langzeitverletzten (Mane, Insua, Ginczek und Grgic) drohen gegen die Wolfsburger auch Orel Mangal (Prellung) und Holger Badstuber (Adduktoren-Probleme) auszufallen. Bei beiden sind die Chancen auf einen Platz im Kader relativ gering. Nur wenn wirklich kein Risiko besteht, werden sie von Hannes Wolf in den Kader berufen.

Wolf lobt Josip Brekalo

Für den angeschlagenen Orel Mangala könnte am Samstag Neuzugang Santiago Ascacibar in die Startelf rücken. Auf Schalke gab der Argentinier sein Debüt im VfB-Trikot und gefiel seinem Trainer mit seiner aggressiven Spielweise: „Gegen Schalke habe ich ihn sehr gut gesehen. Er ist auf einem guten Weg, kann beißen und könnte am Samstag spielen.“

Auch Josip Brekalo könnte gegen seinen Stammverein – der Kroate wurde im Winter bis 2018 ausgeliehen – wieder von Anfang an auf dem linken Flügel wirbeln. „Josip hat bisher alle drei Spiele von Anfang an gemacht. Das spricht für eine positive Entwicklung“, lobte Hannes Wolf am Freitag.

Von seinem Flügelflitzer wünscht sich der Trainer, dass er „noch mehr Läufe vorne rein geht und noch mehr Torgefahr entwickelt.“

„Unangenehm bedeutet nicht, dass wir unsere Gegenspieler umtreten"

Mit Blick auf die Defensive, sollen gegen den VfL Wolfsburg individuelle Fehler, welche die Niederlagen auf Schalke und in Berlin einläuteten, abgestellt werden. Mit voller Konzentration und Biss will der VfB Stuttgart den „Wölfen“ beikommen und ein unangenehmer Gegner sein.

Das sei aber nicht gleichbedeutend mit einer unfairen Spielweiser seiner Mannschaft, erklärte Hannes Wolf: „Unangenehm bedeutet nicht, dass wir unsere Gegenspieler umtreten. Wir wollen kein Aufsteiger sein, der seinen Gegnern die Beine bricht.“

Matchfacts:

Für die Partie gegen den VfL Wolfsburg wurden bis zum Donnerstagnachmittag 48.500 Tickets verkauft. Zudem rechnet der Verein mit rund 500 Gästefans aus der VW-Stadt.

Der VfB Stuttgart hat im Jahr 2017 noch kein Heimspiel verloren (Zehn Spiele, acht Siege, zwei Remis).

In der Mercedes-Benz Arena haben die Schwaben elf von 19 Spielen gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Bisherige Bilanz aus VfB-Sicht: