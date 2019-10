Der VfB erneut zu Gast beim HSV Warum das Pokalspiel zum Charaktertest wird

In der Liga ist der VfB auf Rang drei abgerutscht, leistet sich haarsträubende Fehler in der Defensive und geht verschwenderisch mit den sich bietenden Torchancen um. Eine Anpassung des Systems kommt für Trainer Tim Walter dennoch nicht infrage. „So viele Fehler, wie wir gemacht haben, kannst du ja nicht noch mal machen in einem Spiel“, begründete er die Treue am Montag. „Das hat nichts mit dem System zu tun. An diesem Tag war es so, dass wir einfache Fehler gemacht haben.“

Sportdirektor Mislintat will „das große Ganze nicht infrage stellen“

Unsicherheit scheint für den selbstbewussten Trainer also noch immer ein Fremdwort. Rückschläge wie die beiden Niederlagen gegen Wehen Wiesbaden und Holstein Kiel - zwei Kellerkinder der 2. Liga - und die Packung beim Tabellenführer in Hamburg seien normal im Leben. „Das gehört dazu zu Menschen, die erfolgreich sein wollen. Da zähle ich mich dazu“, sagte Walter erneut demonstrativ gut gelaunt .