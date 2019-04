Der VfB Stuttgart im Abstiegskampf Cacau glaubt nicht mehr an die direkte Rettung

Winnenden. Der ehemalige VfB-Profi Cacau glaubt nicht mehr an die direkte Rettung des abstiegsbedrohten Bundesligisten. „Nach der Leistung vom Samstag muss man froh sein, wenn die Mannschaft den 16. Tabellenplatz hält“, sagte der 38-jährige Brasilianer am Montagabend am Rande einer Veranstaltung in der Hermann-Schwab-Halle gegenüber unserer Redaktion. Der Verein müsse jetzt bis zum letzten Spieltag zittern, „ob er den Relegationsplatz verteidigen kann.“

Das 1:1 im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg hatte der DFB-Integrationsbeauftragte am Samstagnachmittag live im Stadion verfolgt. „Zum Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen“, so der Ex-Torjäger, der auch 23 Mal im DFB-Trikot auflief, „es war eine verpasste Chance. Am Ende muss man glücklich sein, dass man zumindest einen Punkt behalten hat.“ Als Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf sieht er die treuen Fans der Stuttgarter. "Einziger Lichtblick. Beste Fans!!!", kommentierte er die Choreo der Cannstatter Kurve vor dem Anpfiff auf seinem Instagram-Kanal.