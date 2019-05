Der VfB zu Gast auf Schalke Zuversicht vor der Generalprobe für die Relegation

"Nach der Relegation ist Urlaub mein Thema"

Für den 38-Jährigen selbst ist die Antwort vor dem für die Tabelle bedeutungslosen Spiel beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) klar: Auf jeden Fall. Aber wie abgesprochen eben wieder bei der U19, die er bis zu seiner Beförderung auf Zeit zu einem Meisterschaftskandidaten formte.

"Wir haben die Vereinbarung, dass es anschließend genauso weiter geht wie vorher. Diese Vereinbarungen, das muss ich Ihnen sagen, das ist bei mir etwas Bindendes. Genauso, wie es für Thomas was Bindendes ist", betonte Willig am Donnerstag erneut den Deal mit Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. "Es geht für mich ganz klar darum, dieses Projekt, diesen Fokus jetzt hinzubekommen. Dann ist es gut, dann sind die Absprachen getroffen bis 2020. Und ich vermute: Anschließend gibt es die Bundesliga auch noch. Deswegen habe ich da jetzt keinen großartigen Zeitdruck in irgendeiner Form."

Weitere Nachfragen verbat sich Willig dann auch freundlich, aber in aller Deutlichkeit. "Das einzige Thema ist Schalke 04 und das Finale. Über alle anderen Dinge habe ich keine Zeit jetzt nachzudenken. Und übrigens: Nach der Relegation ist Urlaub mein Thema." Dann also, wenn aller Wahrscheinlichkeit nach Tim Walter von Holstein Kiel als neuer Trainer des VfB feststeht und nach Möglichkeit einen Bundesligisten übernehmen soll. Dazu muss der VfB sich in der Relegation entweder gegen den SC Paderborn oder Union Berlin durchsetzen, die vor dem 34. Spieltag beide noch Dritter in der Zweiten Liga werden können.