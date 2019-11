Der VfB zu Gast beim VfL Osnabrück Holger Badstuber kehrt in die Mannschaft zurück

Stuttgart.

Am Samstag (13 Uhr/ZVW-Liveticker) gastiert der VfB Stuttgart beim Aufsteiger VfL Osnabrück und nach seiner Zwei-Spiele-Sperre (Gelb-Rote-Karte und Schiedsrichterbeleidigung) wird Abwehrspieler Holger Badstuber wieder in die Mannschaft zurückkehren. Das bestätigte Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz am Freitag. Auch Gonzalo Castro, der in den letzten Partien auf der linken Abwehrseite den Vorzug vor Emiliano Insua erhalten hatte, bekam vom Stuttgarter Coach eine Einsatzgarantie.