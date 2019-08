Der VfB zu Gast im Erzgebirge Insua und Awoudja fit - Hohe Schmerzgrenze bei González

Stuttgart. Der VfB Stuttgart will auch im kommenden Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue (Freitag / 18.30 Uhr) dominant auftreten. „Unsere Spielweise bereitet irgendwann jeder Mannschaft Probleme“, so der Stuttgarter Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz am Mittwoch. „Der Gegner wird automatisch hinten reingedrückt.“