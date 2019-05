Der VfB zu Gast in Berlin Dieser Startelf vertraut Nico Willig

Berlin.

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart will sich mit einem weiteren Sieg zumindest den Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga sichern. Nach dem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach hofft der Tabellen-16. im Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker ) auf den zweiten Erfolg unter Interimstrainer Nico Willig. Mit drei Punkten in Berlin kann der VfB am drittletzten Spieltag den direkten Abstieg verhindern, sollten der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 in den Parallelspielen nicht gewinnen.