Der VfB zu Gast in Berlin Kapitän Christian Gentner vor Comeback

Stuttgart.

VfB-Interimstrainer Nico Willig kann im kommenden Auswärtsspiel beim Tabellenelften Hertha BSC Berlin am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) personell fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den verletzten Mittelfeldspieler Steven Zuber (Knieprellung) stehen dem 38-jährigen Fußballlehrer alle Spieler zur Verfügung. Kapitän Christian Gentner wird nach seinem Faserriss in der rechten Wade sein Comeback feiern. „Christian hat die ganze Woche komplett trainiert. Er wird mit großer Sicherheit im Kader stehen“, sagte Willig am Donnerstag.