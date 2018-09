Der VfB zu Gast in Freiburg Badisch-schwäbisches Duell um erste Saisonpunkte

"Wir gehen mit Optimismus ins Spiel. Wir wollen so schnell wie möglich den ersten Sieg einfahren", sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut vor dem Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/ZVW-Liveticker) im ausverkauften Schwarzwaldstadion.

Auch der letztjährige Erfolgstrainer weiß, dass das Krisenpotenzial in Stuttgart deutlich höher ist als im beschaulichen Freiburg. Nicht nur, weil im Sommer die Vorfreude nach der glänzenden Rückrunde der Vorsaison und angesichts vielversprechender Neuzugänge groß war.

Zudem flog der VfB mit einer Niederlage beim Drittligisten Hansa Rostock auch schon aus dem DFB-Pokal und ist in der Liga noch ohne Torerfolg. Auf den hofft Stürmer Mario Gomez, der sich mit Freiburgs Nationalspieler Nils Petersen ein Duell der Torjäger liefern wird.

Während Stuttgart voraussichtlich auf Spielmacher Daniel Didavi (Achillessehnenprobleme) verzichten muss, tritt Freiburg in Bestbesetzung an. "Es wird ein sehr umkämpftes Spiel. Ich hoffe, wir können genügend spielerische Elemente einbringen", sagte SC-Trainer Christian Streich. Er sitzt nach einem Bandscheibenvorfall erstmals in dieser Saison auf der Freiburger Bank.