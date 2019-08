Der VfB zu Gast in Heidenheim Holger Badstuber bekommt eine neue Chance

Stuttgart. Nach der schweren Knieverletzung von Marcin Kaminski herrscht in der Innenverteidigung des VfB Stuttgart ein personeller Engpass. Zudem fehlen Maxime Awoudja und Luca Mack gesperrt. „Es gibt nicht all zu viele Optionen“, sagte Trainer Tim Walter am Freitag und so bekommt Routinier Holger Badstuber eine neue Chance: „Es ist ganz klar, dass Holger spielen wird. Jetzt ist er wieder im Rennen. Er weiß, was er zu tun hat.“