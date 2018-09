Der VfB zu Gast in Leipzig Diese Startelf schickt Tayfun Korkut ins Rennen

Leipzig.

Der VfB Stuttgart will am Mittwochabend bei RB Leipzig ( ab 20.30 Uhr im ZVW-Liveticker ) seinen ersten Saisonsieg einfahren. Mit Pablo Maffeo, Borna Sosa, Erik Thommy und Dennis Aogo stehen bei den Stuttgartern im Vergleich zum 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf gleich vier Neue in der Anfangsformation. Rechtsverteidiger Andreas Beck steht "aus Gründen der Belastungssteuerung" nicht im Kader, so der Verein via Twitter.