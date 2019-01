Der VfB zu Gast in München Sorgen um Baumgartl - Kabak ist eine Option

Stuttgart.

Vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München am Sonntag bangt VfB-Trainer Markus Weinzierl um Abwehrspieler Timo Baumgartl. „Timo macht mir ein bisschen Sorgen. Er hat gestern das Training abgebrochen und über Schwindel geklagt“, sagte Weinzierl am Donnerstag. Sein Einsatz am Sonntag ist fraglich. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Definitiv ausfallen wird weiterhin Weltmeister Benjamin Pavard, der sich nach seinem Muskelbündelriss noch im Aufbautraining befindet.