Der VfB zu Gast in Regensburg Historische Acht-Tore-Gala vor 42 Jahren

Am 13. Mai 1977, dem vorletzten Spieltag der Zweitliga-Saison 76/77, feierten die Stuttgarter mit einem 8:0-Erfolg ihren bis heute höchsten Sieg in einem Punktspiel - und eine Woche später nach einem 0:0 in Trier den Aufstieg in die Bundesliga. Der damals 28-jährige Ottmar Hitzfeld, der später als Trainer mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München den Champions-League-Titel holen sollte, erzielte gegen den SSV sagenhafte sechs Tore.

Konsequenz und Zielstrebigkeit im letzten Drittel

Doch zurück in die Gegenwart. Auch in der Saison 2019/20 muss der VfB im Unterhaus ran. Die Mannschaft von Tim Walter fährt als Tabellenzweiter in die Oberpfalz und will auch im sechsten Saisonspiel ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren. Schließlich soll nach 34 Spieltagen auf dem Cannstatter Wasen der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga gefeiert werden. Von einem legendären „100-Tore-Sturm“, wie ihn 1977 Aufstiegstrainer Jürgen „Wundermann“ Sundermann hatte, ist die aktuelle schwäbische Sturmreihe aber noch weit entfernt.

Acht Mal waren die VfB-Kanoniere um Mario Gomez, Nicolas Gonzalez und den Ex-Regensburger Hamadi Al Ghaddioui bislang erfolgreich. In den letzten Spielen gegen Bochum (2:1) und Aue (0:0) war Trainer Tim Walter vor allem mit der Konsequenz und Zielstrebigkeit im letzten Drittel nicht zufrieden. Das soll sich jetzt gegen Regensburg ändern - und so der erste Liga-Auswärtssieg eingefahren werden.