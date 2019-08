"Der will nur spielen" Jogger und Hunde: Verhaltens-Tipps von der Expertin

"Das gehört sich als Hundebesitzer"

Die Polizeihundeführerin lässt ihre Hündin neben sich absitzen, bis die Situation vorbei ist, egal wie oft bei einem Spaziergang: „Meine Hündinnen freuen sich schon auf den nächsten Jogger oder Fahrradfahrer, denn dann gibt es immer Leckerli.“ Auf vielbefahrenen Wegen lässt die Polizistin ihre Hündinnen angeleint. „Nur auf den Feldern, bei denen ich den Überblick habe, lasse ich sie freilaufen. An Maisfeldern oder Obstplantagen rufe ich sie zu mir, um keine Überraschung danach zu erleben. Das gehört sich als Hundebesitzer.“

Die Expertin erlebt oft, dass sich Leute bedanken und über den gut erzogenen Hund freuen. Natürlich klappt das Miteinander nicht immer so gut. Claudia Dieth gibt Tipps:

Wie verhält man sich als Jogger richtig, um Hunde nicht zu provozieren?

Es geht überwiegend nicht um Provokation. Bewegte Bilder – und darunter fallen Jogger, Fahrradfahrer und so weiter – sind zuallererst mal interessant. Da kommt was angerannt oder angefahren. Der Jogger erhält die Aufmerksamkeit. Kommt keine Reaktion und kein Kommando vom Hundebesitzer, dann macht der Hund, was er will. Um das zu vermeiden, sollte der Jogger die Situation von weitem schon beobachten und einschätzen. Ist der Hund angeleint? Ist der Hundebesitzer abgelenkt oder komme ich von hinten oder hat er mich überhaupt wahrgenommen? Wenn nicht, dann muss ich mich bemerkbar machen, um dem Hundebesitzer die Möglichkeit zu geben, zu reagieren, den Hund zu sichern oder herzurufen. Ebenso sollte man in unklaren Situationen das Lauftempo verlangsamen und in normalem Ton reden. Ist alles klar, dann kann’s weitergehen. Am besten, wenn man an Hund und Hundebesitzer vorbeigelaufen ist.

Der Hundebesitzer wird dankbar sein, wenn er vom Jogger die Chance bekommt, seinen Hund auf diese Begegnung einzustellen. Im Gegenzug muss man vom Hundebesitzer erwarten, dass er zumindest in seiner Blickrichtung solche Situationen erkennt und rechtzeitig seinen Hund abruft.

Wie kann man als Jogger frühzeitig erkennen, dass ein Hund sich vielleicht aggressiv verhalten könnte?

Das ist schwer zu beantworten, denn es gibt zwar die typischen Eskalationsstufen eines Hundes – aber diese können individuell unterschiedlich ausgeprägt sein. Es gibt unterschiedliche Formen der Aggression bei Hunden. Ich muss damit rechnen, dass der Hund anfängt zu bellen und an gespannter Leine ist, sobald ich an einem Hund vorbeilaufe. Deswegen joggt man nicht an einem Hund vorbei, sondern versucht, einen seitlichen Abstand zu halten und das Tempo bis hin zum normalen Fußgängertempo zu verringern.

Welches Verhalten ist richtig, wenn ein nicht angeleinter Hund einen Jogger anbellt?

Das Allerschwierigste ist, innere Ruhe zu bewahren. Man sollte stehen bleiben und den Hund nicht mit den Augen fixieren, das wäre eine Bedrohung für den Hund. Wenn der Hund nur bellt, dann kann man ja abwarten, bis der Hundebesitzer kommt und den Hund in sicherem Abstand hält und anleint. Alle anderen Verhaltenshinweise sind individuell vom Selbstbewusstsein und der Hundeerfahrung des Joggers und dem Hund abhängig.

Ist zum Beispiel bei Schäferhunden oder Rottweilern besondere Vorsicht geboten?

Man kann es nicht an Hunderassen festmachen. Es kommt tatsächlich darauf an, ob der Hund erzogen ist und er weiß, wie er sich in unserer Gesellschaft verhalten soll oder nicht. Weiterhin ist es wichtig, dass der Hund zufrieden ist, dass er generell richtig und sinnvoll beschäftigt und ausgelastet ist. Liegt das alles vor, dann ist es unerheblich, welcher Hunderasse man auf dem Spaziergang begegnet. Man kann aber leider nicht in den Hund hineinschauen. Deswegen sollte man bei jedem Hund die Situation von neuem einschätzen.