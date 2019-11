Auftakt in die Trainingswoche Vier VfB-Talente am Start - Nationalspieler sind zurück

Wieder zurück in Stuttgart sind nach ihren Einsätzen mit der Nationalmanschaft auch der Japaner Waturo Endo, der junge Argentinier Nicolas Gonzalez sowie die U-21-Nationalspieler Orel Mangala (Belgien) und Maxime Awoudja (Deutschland). Das Quartett absolvierte ein individuelles Programm im Kraftraum. Nach vier Pleiten aus den letzten fünf Ligaspielen stehen die Mannschaft und Trainer Tim Walter im brisanten Landesduell gegen die ebenfalls kriselnden Karlsruher (zuletzt sieben Remis in Serie) unter Druck. Vor dem Derby wird an der Mercedesstraße nicht mehr öffentlich trainiert werden.

