Deutsche U-21-Nationalmannschaft VfB-Profi Baumgartl steht im vorläufigen EM-Kader

Die U-21-Nationalmannschaft beginnt ihre "Mission Titelverteidigung" mit einem Trainingslager vom 2. bis 11. Juni in Natz-Schabs (Südtirol). Die erste EM-Partie absolviert das Team von U-21-Coach Kuntz am 17. Juni (ab 21 Uhr, ARD) in Udine gegen Dänemark. Anschließend trifft die DFB-Auswahl am 20. Juni (ab 21 Uhr, ARD) in Triest auf Serbien, ehe zum Gruppenabschluss am 23. Juni (ab 21 Uhr, ZDF) in Udine der Vergleich mit Österreich folgt. Nur die drei Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für das EM-Halbfinale.

Das vorläufige Aufgebot von Stefan Kuntz:

Tor: Florian Müller (1. FSV Mainz 05), Alexander Nübel (FC Schalke 04), Markus Schubert (Dynamo Dresden)