Deutscher Buchhandlungspreis 2019 Auszeichnung für Waiblinger Buchhandlung Taube

Nicht nur das Produkt dürfe im Vordergrund stehen, der Handel müsse sich auch dafür einbringen, dass die Stadt lebendig bleibt. „Wir wollen nicht einfach Bücher über den Ladentisch reichen“, sagt Schneider. Die Basis sei die Kompetenz als Buchhändler. „Das Wichtigste ist am Ende aber, ob sich die Kunden mit dem Laden identifizieren können.“

Keine "Stapelware"

„Stapelware“, sagt er, will er in seinen Buchhandlungen nicht anbieten, wohl aber eine große Bandbreite an Büchern. „Wir können keine Kiezbuchhandlung sein und eine Nische bedienen wie in Berlin“, sagt er. Dafür sei Waiblingen zu klein. „Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich daran Spaß hätte.“ Seinen Beruf als Buchhändler findet er noch immer spannend, schließlich bedeute das viel mehr als am Regal zu stehen und die Kunden zu beraten.

Marketing, Akquise, Buchführung, Kommununikation gehörten ebenfalls dazu, und nicht selten sei ein Buchhändler auch ein Kummerkasten. „Man darf keine Berührungsängste haben“, sagt Schneider. „Wir sind für die Leute da und heißen alle willkommen.“ Willkommen sind die Kunden auch zur Feier des Buchhandlungspreises. Die Fete steigt am 4. Oktober in der Filiale in Marbach, Marktstraße 2. „Aber“, sagt Schneider, „wir können jetzt schon feiern. Wir sind über den Preis unfassbar glücklich.“