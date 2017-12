Hannover - Der AfD-Parteitag in Hannover hat einen Antrag zur Abschaffung der bisher üblichen Doppelspitze abgelehnt. Die Delegierten wiesen einen entsprechenden Vorschlag zurück, der mit "häufigem Kompetenzgerangel" in der Führung begründet worden war und sich stattdessen für einen einzigen Vorsitzenden aussprach. Bisher gibt es nominal ein Duo an der Spitze der Partei. Nach Satzung möglich sind sogar zwei oder drei Bundessprecher. Seit dem Abgang der Vorsitzenden Frauke Petry unmittelbar nach der Bundestagswahl im September amtiert Jörg Meuthen als alleiniger Parteichef.