Deutschland Arbeitskräftenachfrage bleibt auf Rekordniveau

Der Indikator für den Umfang unbesetzter Stellen sei im August um einen Punkt auf 239 Punkte gestiegen, berichtet die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg unter Berufung auf ihren aktuellen Stellenindex BA-X.. Dies seien 20 Punkte mehr als im August 2016. Es ist der höchste jemals gemessene Wert des BA-X.

In fast allen Branchen sei die Arbeitskräftenachfrage höher als vor einem Jahr. Die größten Zuwächse gab es demnach im verarbeitenden Gewerbe, bei Unternehmensdienstleistungen, im Baugewerbe sowie im Handel. Auch in der Zeitarbeitsbranche stieg der Personalbedarf. Nur im Öffentlichen Dienst und im Bereich Erziehung und Unterricht sei die Nachfrage geringer geworden. Dies hängt nach Einschätzung der Bundesbehörde unter anderem mit den rückläufigen Flüchtlingszahlen zusammen: Vor einem Jahr sei viel Personal für das Flüchtlingsmanagement und für Integrationskurse benötigt worden. Das habe die Zahl der gemeldeten Stellen in den beiden Branchen zeitweise steigen lassen.

In einigen Branchen falle es Unternehmen zunehmend schwerer, geeignete Mitarbeiter zu finden. Auch dies trage zur hohen Zahl offener Stellen bei, hieß es. Die BA verzeichnete insgesamt mehr Bewegung auf dem Arbeitsmarkt, da wegen der vielen freien Jobs verstärkt Menschen ihren Arbeitsplatz wechselten.

Die absolute Zahl der offenen Stellen will die BA am Donnerstag zusammen mit den August-Arbeitslosenzahlen veröffentlichen.