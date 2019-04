Deutschland 85-Jähriger rast mit dem Auto durch ein Hamburger Kaufhaus

Am Ende der Schneise hängt ein silberner Geländewagen schief neben der Rolltreppe und droht, mehrere Meter in die Tiefe zu stürzen. Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Wagen in ein Kaufhaus gekracht.

Nach Angaben der Feuerwehr schoss das Auto eine fünfstufige Treppe hoch, durchbrach die geschlossenen, gläsernen Eingangstüren des Kaufhauses und blieb 25 Meter weiter über einem Lichthof hängen. Die Unfallfahrt könne nur fünf bis acht Sekunden gedauert haben, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Rentner wurde dabei leicht verletzt. Er wurde von Mitarbeitern und Kunden aus dem Auto gerettet. Zwei Augenzeugen erlitten einen Schock. Zudem wurden zwölf Kaufhausmitarbeiter von der Feuerwehr betreut.