Deutschland Auto rast in deutsche Urlauber in Südtirol: Sechs Tote

Deutschland "Schwarzwaldstube" komplett niedergebrannt- Millionenschaden

Das Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn ist bei einem Brand nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Brand beim "Hotel Traube Tonbach" in Baiersbronn in der Nacht zu Sonntag niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen sagte.