Dortmund - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem ICE an einem Bahnübergang nahe Bönen in Nordrhein-Westfalen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dabei handele es sich um den Fahrer des Autos, sagte ein Sprecher der Polizei Unna. Die rund 250 Fahrgäste, die im Zug saßen, seien den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt worden. Das Auto wurde bei dem Zusammenprall rund 20 Meter weiter in eine Böschung geschleudert. Die Strecke war rund drei Stunden zwischen den Bahnhöfen Hagen und Hamm in Westfalen gesperrt. Die Züge wurden umgeleitet.