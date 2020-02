Deutschland Bahn sucht 25.000 neue Mitarbeiter

Thüringen Erste Tankstellen mit schnellem 5G-Mobilfunk ausgerüstet

Autotankstellen sollen mit der fünften Mobilfunkgeneration 5G in großem Stil vernetzt werden. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone und der französische Energiekonzern Total haben am Montag in Düsseldorf und Erfurt die beiden ersten 5G-Tankstellen in Europa online geschaltet.