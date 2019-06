Deutschland Wolfsmaske: Festnahme nach Vergewaltigung von Elfjähriger

Österreich Häuser bei Explosion in Wien teils eingestürzt

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus mitten in Wien versuchen die Einsatzkräfte weiterhin, ein unter Trümmern vermutetes Opfer auszugraben. "Man kann nur händisch nach der verschütteten Person suchen, um diese nicht zu gefährden", erklärte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf am Einsatzort.