Bonn - Der Bonner Weihnachtsmarkt ist am späten Abend teilweise geräumt worden - wegen mehrerer verdächtiger Päckchen. Das teilte die Polizei mit. Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie in der Nähe des Marktes einen Mann mehrere dicke Umschläge in einen Briefkasten hatten werfen sehen, während er sein Gesicht unter einem Kapuzenpullover verbarg und Einweghandschuhe trug. Die Polizei räumte daraufhin gegen 22 Uhr den Weihnachtsmarkt in diesem Bereich. Erst gegen 2.45 Uhr in der Nacht war endgültig klar, dass es ein Fehlalarm war. Die verdächtige Substanz sei offensichtlich Rauschgift.