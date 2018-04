Deutschland Bosch setzt weiter auf den Diesel

Deutschland Ex-Sparkassenchef Fahrenschon muss doch nicht vor Gericht

Der ehemalige Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon muss doch nicht vor Gericht. Der frühere bayerische Finanzminister soll per Strafbefehl zu 140 Tagessätzen wegen Steuerhinterziehung verurteilt werden, wie Oberstaatsanwältin Anne Leiding an diesem Dienstag in München ankündigte.