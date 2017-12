Deutschland Breymaier und Vogt in SPD-Parteivorstand gewählt

"Ich freue mich, dass die SPD Baden-Württemberg mit Leni Breymaier und Ute Vogt von zwei starken Frauen im SPD-Parteivorstand vertreten wird. Wir werden Hand in Hand mit dem Parteivorstand an der Erneuerung der SPD weiterarbeiten", teilte SPD-Generalsekretärin Luisa Boos am Freitag in Stuttgart mit. Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis konnte sich bei den Wahlen hingegen nicht durchsetzen.