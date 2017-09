Deutschland Brückentag und Ferienbeginn sorgen für Staus auf Autobahnen

München. Das Brückentag-Wochenende und der Beginn der Herbstferien in zahlreichen Bundesländern haben am Wochenende zu langen Staus auf deutschen Autobahnen geführt. Nach Angaben des ADAC wurden Autofahrer vor allem am Freitagabend auf vielen Abschnitten des deutschen Fernstraßennetzes auf eine harte Geduldsprobe gestellt.