Freiburg BUND sieht Wälder wegen des Klimawandels in akuter Gefahr

Freiburg.

Die Umweltschutzorganisation BUND befürchtet massive Waldschäden durch den Klimawandel. "Noch zwei, drei solche Hitzesommer und Trockenjahre wie im Jahr 2018 und wir werden den Schwarzwald nicht wieder erkennen", teilte der BUND-Regionalverband Südlicher Oberrhein am Dienstag in Freiburg mit. Die massiven Schäden erinnerten stark an die 80er Jahre. "Es gibt mit zunehmender Tendenz immer mehr abgestorbene Einzelbäume und Baumgruppen, schüttere Wipfel von Laubbäumen, Fichten und Tannen mit starken Nadelverlusten." Die Ursachen für das "Waldsterben 2.0" sind nach Überzeugung des BUND vielfältig.