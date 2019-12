Deutschland Bundeskriminalamt: Knapp 11.800 Menschen werden vermisst

Italien Hochwasserpegel in Venedig weiterhin hoch

In Venedig sind auch zu Heiligabend Gummistiefel angesagt. Der Hochwasserpegel in der Lagunenstadt erreichte am Dienstag um 8.45 Uhr nach offiziellen Angaben einen Höchststand von 139 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel.