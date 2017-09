Wiesbaden - Wer bei der Bundestagswahl am 24. September per Briefwahl seine Stimme abgeben möchte, sollte nach einer Empfehlung des Bundeswahlleiters die Unterlagen so schnell wie möglich beantragen. Grundsätzlich könne der Antrag aber noch bis zum Freitag vor der Wahl gestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Wer per Brief wählen möchte, muss den Wahlschein bei seiner Gemeinde persönlich oder schriftlich beantragen. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2013 betrug der Anteil der Briefwähler 24,3 Prozent - damit war Quote hoch wie nie zuvor.